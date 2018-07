BARI - «Abbiamo invitato il ministro Centinaio in Puglia per discutere della Xylella. Gli abbiamo chiesto un decreto per poter accelerare i tagli degli alberi infetti, perché spesso alle ordinanze di abbattimento seguono impugnative davanti ai giudici e si discute se l’albero deve essere tagliato, con una perdita di tempo incompatibile con la lotta all’epidemia».

Lo ha detto, informa una nota della Regione Puglia, il governatore Michele Emiliano all’aeroporto di Brindisi dove è atterrato il ministro per le Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, invitato in Puglia dal presidente della Regione per una serie di sopralluoghi e incontri connessi alle problematiche della Xylella, il batterio che sta essiccando gli ulivi nel Salento. Agli incontri partecipa anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Leonardo Di Gioia.

«Più in generale - ha aggiunto Emiliano - serve un grande piano europeo per risarcire gli olivicoltori pugliesi dei danni che hanno avuto dalla mancata sorveglianza dell’Unione europea sulle piante ornamentali che portarono in Puglia tanti anni fa questo batterio». «Faremo vedere al ministro - ha proseguito - i risultati della ricerca, andremo a vedere i preparati chimici che stanno cercando di guarire gli ulivi e il lavoro fatto sugli innesti, perché stiamo cercando di innestare nelle piante che muoiono le piante resistenti».

«E faremo vedere - ha sottolineato Emiliano - che la Puglia ha realizzato, da quando sono presiedente, il più grande monitoraggio della vegetazione arborea della storia d’Europa, che viene effettuato due volte l'anno in Puglia su centinai di migliaia di piante per verificare l’andamento della malattia». «Insomma - ha concluso Emiliano - il ministro è qui per dare una mano, lo abbiamo invitato, è della Lega e del governo giallo-verde ma questo non è importante per noi, lui in questo momento è un rappresentante dello Stato».

MINISTRO: VALUTIAMO CON UE ABBATTIMENTO - «Stiamo valutando insieme all’Europa la richiesta di un decreto con il quale la Regione Puglia, come ci chiede, possa procedere immediatamente all’abbattimento di ulivi infetti nella zona cuscinetto una volta individuato il contagio. Quello che posso dire è che farò di tutto per tutelare la salute pubblica e gli agricoltori». Lo ha detto il ministro per le Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, che è in Puglia per una serie di sopralluoghi nelle zone salentine colpite dalla Xylella che sta essiccando gli ulivi.

«Per me la prima cosa che deve essere fatta - ha proseguito - è la tutela di chi lavora questi terreni, di chi vuole produrre, e anche la tutela di tutti quei produttori che sono oltre la zona cuscinetto. Penso ad esempio alla zona del barese dove sono tutti preoccupati o ai vivaisti italiani che in questo momento si sento dire che in alcune zone del mondo non possono esportare perché non siamo xylella free». «Io voglio che l’Italia sia xylella-free - ha concluso - perché in caso contrario vuol dire ammazzare l’agricoltura italiana».

«Credo che la maggioranza di questo Governo debba prendere una decisione per evitare che questa malattia prosegua e vada oltre le zone di contenimento e avviare la ricerca anche in altre zone della Puglia come lo si sta facendo già qua in Salento». Lo ha detto il ministro per le politiche agricole, Marco Centinaio, ai giornalisti durante il sopralluogo insieme al presidente della Regione Puglia Emiliano, in un uliveto privato a Cannole dove dopo tre anni di sperimentazione del metodo «Scortichini» le piante sono tornare rigogliose e producono. Dopo Cannole è prevista una visita a Presicce per verificare la tecnica degli innesti.