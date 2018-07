Da Tom Walker a Ermal Meta: la gran festa di «Battiti» sbarca ad Andria

Cresce di ora in ora l’attesa per la terza tappa del Radionorba Battiti Live, che oggi, domenica 15 luglio, torna per il secondo anno consecutivo ad Andria, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II, più nota sul territorio come piazza Catuma. Le tappe salentine hanno fatto registrare grandi numeri, ma c’è da giurarci che anche la terza tappa di oggi del tour regalerà grandi soddisfazioni.

«Lo scorso anno Andria ci ha riservato una bellissima accoglienza - sottolinea Marco Montrone, presidente di Radionorba - siamo dunque molto felici di tornare in questa città. Lo faremo portando artisti di grandissimo calibro, come Tom Walker, che arriva in Italia direttamente per Battiti, un’esclusiva di cui siamo particolarmente soddisfatti». Il musicista e cantautore britannico è in costante ascesa nel panorama musicale europeo: la ballad «Leave A Light On» ha dominato l’airplay radiofonico in Italia ed all’estero per settimane, è stata infatti prima nella classifica iTunes in 12 Paesi e nella Top 10 in 29 nazioni, ha fatto totalizzare 102 milioni di stream su Spotify, disco di platino in Italia e Svizzera, oro in Germania e Francia, in poche parole un fenomeno. Tra i suoi successi anche i singoli «Heartland», co-prodotto con Naughty Boy, «Fly Away With Me», «Blessings» e «Just You & I». Attualmente invece è in radio con «My Way».

Ma ci sono altri grandi nomi che saranno chiamati sul palco da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, i conduttori dello show, primo fra tutti Ermal Meta, autore di uno dei brani più gettonati di quest’estate, «Dall’alba al tramonto», ma anche di «Io mi innamoro ancora», terzo singolo estratto dall’album, attualmente in rotazione radiofonica. Sul palco di Battiti non mancherà certamente di cantare anche il brano con cui quest’anno ha trionfato al Festival di Sanremo in coppia con Fabrizio Moro, «Non mi avete fatto niente».

Ad Andria ci sarà anche una cantante che ha un grandissimo seguito e che trascina sempre una marea di fan ad ogni sua esibizione: è la bellissima Anna Tatangelo che quest’anno è finalmente tornata con un nuovo brano, «Chiedere scusa», singolo apripista di un nuovo album in uscita a settembre.

Tra le protagoniste femminili della terza tappa del Battiti Live c’è anche Noemi, che invece il nuovo disco, «La luna», lo ha pubblicato dopo Sanremo, dove ha portato «Non smettere mai di cercarmi». Attualmente Noemi è in radio con la hit «Porcellana», che parla di un problema sempre più diffuso, gli attacchi di panico.

Sul palco di piazza Catuma salirà un’altra grande voce femminile della musica italiana, Dolcenera, anche lei tornata quest’anno con un nuovo disco, un Ep, «Regina Elisabibbi», che contiene «Un altro giorno sulla terra», un brano che propone sonorità tribali del sud del mondo che ispireranno anche il prossimo lavoro della cantautrice salentina, e il cui videoclip è stato girato al termine di un lungo viaggio attraverso California, Florida, Cuba e il Brasile.

E a proposito di giovani, nel cast di Andria ci sono Elettra Lamborghini, Fred De Palma, Emis Killa, Lorenzo Fragola. Dj set del re della dance, Gabry Ponte.