Con 200 poeti torna in Puglia «Notte bianca»

GIOVINAZZO (BARI) - Con la partecipazione di oltre 200 poeti provenienti da Puglia e Basilicata torna a Giovinazzo, sabato 23 giugno, la 'Notte Bianca della Poesià che avrà come madrina d’eccezione Elisa Barucchieri. La rassegna giunta all’8/a edizione, è ideata dall’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari. Si inizia alle ore 18.00 e si prosegue fino alla mezzanotte.

Ricco il cartellone messo a punto dal direttore artistico, il molfettese Gianni Antonio Palumbo con poeti in rappresentanza di 25 associazioni di poesia. Nazione ospite della rassegna sarà la Polonia, rappresentata dalla poetessa Joanna Kalinowska, oggi residente a Taranto. Di richiamo anche gli spazi dedicati alla cilena Ximena Soza, con l’installazione «Sotto le suole», ed alla fotografa umbra, Luciana Trappolino.

Giovinazzo sede della Notte Bianca della Poesia, ma anche - viene sottolineato dagli organizzatori dell’evento - grande protagonista, con l’Air Sweet Show di aerografia del pasticcere Nicola Giotti, accompagnato da Elisa Ruberti, e con la presenza degli alunni del Liceo Classico e Scientifico «Matteo Spinelli». Con loro ci sarà un angolo dedicato alla poesia dialettale, in cui saranno protagonisti Felice Giovine e la sua Accademia della Lingua Barese, affiancati da tre edizioni dai giovinazzesi della Touring Juvenatium.

Tra le curiosità «Ostracismo 2.0», in cui si sfideranno in versi Dante, Petrarca e Leopardi a cui daranno voce Franco Martini, Nicola Accettura e Corrado La Grasta; il 'Certamen Lauriferum' con la partecipazione di sei poeti selezionati da un’apposita giuria, e lo spazio della poesia a tema religioso gestito da «Luce e Vita», il periodico diocesano diretto da Luigi Sparapano. Da seguire anche gli angoli dedicati alle associazioni provenienti da tutta l’area metropolitana di Bari, vera spina dorsale della rassegna, e il reading moderato da Maria Antonella D’Agostino per «Matera 1995».

La Notte Bianca della Poesia vivrà il suo prologo venerdì 22 giugno, alle 20.00, nel Dolmen di San Silvestro, sulla provinciale che collega Giovinazzo a Terlizzi. In programma il gran concerto musicale a cura della Brass Ensemble «Il Cenacolo" diretta dal Maestro Salvatore Barile.