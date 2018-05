«Diversity Celebration» è il titolo del concorso a premi (per un valore complessivo di 5.500 euro) promosso dalla catena svedese Ikea, con il patrocinio del Comune di Bari, destinato a tutte le coppie residenti in Puglia che intendono sottoscrivere un’unione civile. Fino al 25 maggio sarà possibile presentare domanda di partecipazione al concorso che terminerà con la costituzione dell’unione civile da celebrare entro il mese di agosto. Alla coppia vincitrice Ikea offrirà il banchetto di nozze per 100 persone (per un valore di 3.800 euro) all’interno del ristorante dello store di Bari, un buono viaggio nei Paesi Scandinavi (di 1.200 euro) e un buono del valore di 500 euro da utilizzare in uno dei suoi punti vendita.

LA PRESENTAZIONE IN COMUNE - Questa mattina l’assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico, e Manfredi Giacomoni, direttore del punto vendita Ikea Bari, hanno presentato i dettagli del concorso. "L'iniziativa promossa dall’Ikea e sostenuta dall’amministrazione e dall’assessorato al Welfare - ha dichiarato Bottalico - si inserisce nel percorso che da anni stiamo portando avanti sui temi delle pari opportunità e della promozione di culture non violente, non discriminatorie ma inclusive e capaci di valorizzare le differenze. Non è un caso che la presentazione di questa iniziativa avvenga oggi, a pochi giorni dalla giornata mondiale contro l’omofobia che vedrà impegnati l’assessorato e la rete delle realtà associative e dei centri sociali nel promuovere iniziative rivolte a tutta la città».

«La diversità e l’inclusione sono valori portanti della nostra cultura aziendale e con questa iniziativa, che parla al cuore della città, siamo felici di proseguire il percorso iniziato lo scorso anno con il rifacimento di largo Albicocca - la 'Piazza degli innamorati, ha commentato Manfredi Giacomoni». "Voglio ringraziare l’Ikea - ha proseguito Rosa Perrucci del comitato Puglia Pride - perché dimostra una sensibilità rispetto alle coppie omosessuali che non possiamo ancora dare per scontata».

GEMMATO (FDI): FAVORISCE I GAY - Siamo dinanzi alla discriminazione all’inverso». Così Marcello Gemmato, deputato pugliese di Fratelli d’Italia, commenta il concorso a premi bandito da Ikea, con il patrocinio del Comune di Bari, riservato alle coppie che intendono celebrare un’unione civile nel capoluogo pugliese nell’agosto 2018. «In Italia - dice Gemmato - sono tante le coppie eterosessuali che rinunciano al sogno del matrimonio perché impossibilitate materialmente a sopportare le spese per il banchetto e, ancor più, per il viaggio di nozze. Moltissime quelle che si rivolgono all’economica catena svedese per arredare la loro abitazione. A Bari il Comune e Ikea lanciano l'offerta alle coppie omosessuali per incentivarne le nozze: banchetto e viaggio per chi si unisce civilmente entro agosto».

«Una iniziativa che, di fatto, risulta esclusiva ed incentiva - probabilmente a favor di marketing - solo un tipo di unione. Sono sconcertato - conclude - da quanto riesce a fare chi, solo per proclami e spot, si professa per la libertà dell’amore in tutte le sue forme, nessuna esclusa».