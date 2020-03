Camillo Pace esorcizza il Covid 19: con contrabbasso e jazz nell’anima di cantautore

TARANTO - Il contrabbasso è il suo fedele compagno di avventura; il jazz il genere musicale in ci si è espresso da sempre. Ma più di recente Camillo Pace si è lanciato anche nel cantautorato di una musica più pop, per dare voce al suo talento. È diplomato in contrabbasso presso il conservatorio «N. Rota» di Monopoli e laureato in discipline musicali jazz, con specializzazione storico musicologica presso il conservatorio «N. Piccinni» di Bari.

Pace ha condotto studi come etnomusicologo in due importanti paesi africani, Kenya e Sudafrica, questi studi si sono concretizzati in un prezioso libro che è stato discusso alla tesi finale di laurea con il titolo «Musica Tradizionale Africana», ma ha studiato etnomusicologia anche presso l’università di Lecce e pubblicato un libro con delle poesie del poeta martinese Luigi Marinosci. Ha condotto i suoi diversi studi classici con maestri di fama mondiale e in ambito jazz, svolgendo anche un’intensa attività concertistica in ambito classico con formazioni cameristiche e orchestrali dirette da prestigiosi direttori d’orchestra e suonando con solisti classici di fama internazionale. Al suo attivo troviamo numerosi concerti per importanti associazioni e festival italiani ed esteri; ha collaborato con diversi musicisti in campo nazionale e internazionale tra cui Fabrizio Bosso, Eugenio Bennato, Ornella Vanoni, Lucio Dalla, 99Posse, Ron, Folkabbestia. Nel 2013 pubblica il suo primo album dal titolo «Autoritratto» e a settembre dello stesso anno va in finale ad «Area Sanremo» con il pezzo «Si addormenta e vola». Nel 2014 esce il singolo «Adesso», dedicato a don Tonino Bello, mentre l’anno successivo pubblica il nuovo brano «Ancora»