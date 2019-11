Taranto, castello Aragonese da record: festeggiato il milionesimo visitatore

L'inizio del conteggio dei visitatori risale alla data di prima apertura del castello al pubblico avvenuta il 21 marzo 2005. A tagliare ieri il nastro "a sei zeri" nella piazza d'Armi all'interno dell'antica fortificazione è stata Ilaria, una studentessa dell’Istituto tecnico Olivetti di Lecce, in vista con la sua scuola a Taranto, dopo aver ricevuto come dono simbolico il "berretto del milionesimo visitatore" dal Comandante Marittimo Sud, l’ammiraglio di divisone Salvatore Vitiello. Un terzo dei visitatori totali provengono dalla provincia di Taranto ai quali si aggiungono 535mila turisti italiani e 117mila800 turisti stranieri. Il numero di visitatori ha avuto un importante impulso grazie alle visite guidate e gratuite coordinate con entusiasmo e professionalità dal personale militare e civile della Difesa addetto al servizio cerimonie e visite del comando marittimo Sud.

Importantissimo anche il contributo dei militari e civili della Marina addetti alle attività di restauro e ricerca archeologica che, operando in stretta collaborazione con la competente Soprintendenza, hanno restaurato circa il 70% del castello restituendogli l’originaria configurazione rinascimentale e portando alla luce memorie storiche relative ad un arco temporale di quasi 3000 anni. Grazie all’opera di valorizzazione della Marina militare il castello Aragonese risulta la prima attrazione culturale della città e una delle prime della Regione Puglia per numero e per gradimento dei visitatori.