Grottaglie, ragazzino cade in una gravina: salvato da Polizia e Vigili del Fuoco

La polizia di Grottaglie (Ta) ha soccorso un ragazzino che era caduto in una gravina di circa 3 metri sotto il sentiero, ed era rimasto aggrappato a una sporgenza di roccia coperta da rovi, sopra una parete scoscesa alta circa sei metri. A dare l'allarme un amichetto, anche lui soccorso mentre stava cercando di aiutare il ragazzo, tenendosi in precario equilibrio sul bordo della gravina. Le operazioni di salvataggio sono state ancora più difficili per il buio e il terreno scivoloso: i poliziotti hanno formato una catena umana insieme ai Vigili del Fuoco, e proprio un pompiere è riuscito ad assicurare il ragazzino ormai esausto con una fune e a trascinarlo su. I ragazzini, spaventati, non hanno riportato gravi ferite, se non qualche escoriazione.