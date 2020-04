Alessia Marcuzzi, esercizio con la scopa per interno coscia

Nel video postato su Instragram, Alessia Marcuzzi propone: «L'esercizio della befana casalinga per un interno coscia a prova di scopa. Oggi ho fatto una lezione online con @gianlu.ricci.pt e non avendo tanti attrezzi da palestra in casa ci siamo inventati delle cose molto buffe ma molto efficaci! Continuate a guardare sul mio igtv e provateci anche voi #eserciziodellabefana».

Alessia Marcuzzi mostra come, aiutandosi con la scopa e lo scottex, si può scivolare lateralmente, rinforzando la muscolatura della gamba. Durante l'allenamento il suo cane Brownie la distrae con il pianto: «Sta piangendo perché dice "chi è questa matta?"». Finito l'esercizio Alessia Marcuzzi vola con la scopa proprio come fosse una Befana (video Instagram - @alessiamarcuzzi).