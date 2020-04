Alessia Marcuzzi ai fornelli: pasta ai 4 pomodorini

Alessia Marcuzzi, in quarantena forzata per l'emergenza Coronavirus, pubblica un video social mentre è in cucina alle prese con i fornelli deliziando i suoi followers con: «La mia pasta ai 4 pomodorini. Ingredienti: 4 tipi di pomodori, basilico, aglio, olio e pasta» (video Instagram - @alessiamarcuzzi).

