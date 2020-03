Wanda Nara, sexy look al Grande Fratello Vip 4

Non è passato inosservato il sexy look scelto da Wanda Nara per la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 4. Stivali che brillano e un mini vestito nero molto corto che quasi mostra il Lato B.

Gli stivali di Wanda Nara ovviamente non passano inosservati. «Hai il porto d’armi per quelli?», ha commentato Alfonso Signorini in apertura della puntata del reality «Grande Fratello Vip 4». Quanto costano? Una cifra importante, poco sotto i 10mila euro: sul sito del marchio Philipp Plein (brand della calzatura), spicca un 9.950 euro (video Instagram / @wanda_icardi).