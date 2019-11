Brigata Pinerolo, missione condivisione: in Spagna testata la capacità operativa

Condividere esperienze e procedure con altri eserciti è fondamentale per essere sempre pronti e capaci ad affrontare qualsiasi imprevisto. L’Esercitazione Toro 2019, in Spagna, vede i militari della Brigata Pinerolo, la grande unita dell'Esercito made in Puglia, lavorare insieme ai colleghi spagnoli della Brigata Aragon I.