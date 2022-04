Forum Ginevra, la rivolta dei sindaci capeggiata da presidente Provincia Potenza Guarino

POTENZA - Al Forum 2022 degli Amministratori di Ginevra, tenutosi il 4 e 5 Aprile, ecco il video della rivolta dei Sindaci capeggiata dal Presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino, al momento dell’intervento del Rappresentante della Federazione Russa che contestava il Sindaco di Karkiv. I primi cittadini hanno abbandonato l’aula porgendo subito dopo la solidarietà all’Ambasciatrice Yevheniia Filipenko, Permanent Representative of Ukraine to the UNOG dell’Ucraina presso l’Onu.