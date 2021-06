Potenza, camion sversa rifiuti in cantiere edile: i residenti della zona lo scoprono e lo filmano

Siamo a Potenza, in via dei Molinari, a poche centinaia di metri dalla sede della Regione Basilicata. Qui ieri alcuni residenti hanno ripreso un camion che aiutato da una pala meccanica sversava rifiuti in un'area vicino a un cantiere edile. L'area interessata è stata sequestrata dai carabinieri forestali ed è partita la denuncia in Procura.

(foto Tony Vece)