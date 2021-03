Potenza, al via la cura con gli anticorpi monoclonali: la sperimentazione al «San Carlo»

POTENZA - È partita in Basilicata, all'ospedale San Carlo di Potenza la somministrazione degli anticorpi monoclonali nel reparto di malattie infettive. I pazienti con bassa carica virale vengono individuati dall'Asp e dall'Usca e accompagnati nel reparto di malattie infettive dove vengono sottoposti al trattamento.

Come mostrano le immagini ecco i primi due pazienti volontari, una coppia di Potenza, lei 52 anni, lui 51, che dopo aver firmato la liberatoria, vengono sottoposti all'iniezione del farmaco da parte di un medico e di un infermiere. A spiegarci il procedimento in esclusiva è la dott.ssa Donatella Palazzo, del reparto di Malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza. Si tratta di una preparazione particolare: il farmaco viene riscaldato e agitato come il vaccino per mezz'ora e somministrato in via endovenosa assieme a della soluzione fisiologica. Dopo l'iniezione i pazienti restano in osservazione per un'ora e vengono ri-accompagnati dall'Usca a casa.