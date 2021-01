Avigliano: in una Rsa inaugurata la prima tenda degli abbracci della Basilicata

Abbracciare una mamma, un nonno, un parente: un'azione un tempo così normale oggi è resa difficile dalla pandemia ancora in corso. E si sa, genitori e nonni, specie se anziani, non sono eterni, e ogni abbraccio negato è un colpo al cuore per chi non può darlo e riceverlo. È per questo che nella Rsa Sacra Famiglia di Avigliano (Pz) è nata la prima 'tenda degli abbracci' della Basilicata. Seguendo l'esempio di altre strutture un po' in tutta Italia, grazie all'impegno della presidente della rsa Anna Zaccagnino, della coordinatrice Rosaria Zaccagnino e di tutti gli operatori, da oggi gli ospiti potranno incontrare i parenti in tutta sicurezza, anche solo per ricevere uno sguardo, un conforto, una stretta di mano. Come è successo questa mattina a Gianluigi Labella, ricoverato nella struttura, che ha 'riabbracciato' l'amata cugina Marisa. Grazie all'occhio sempre pronto e discreto del nostro fotoreporter Tony Vece abbiamo 'catturato' questo attimo irripetibile che regala uno spiraglio a tanta sofferenza.

(video Tony Vece)