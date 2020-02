Le dichiarazioni di Bardi: «Quarantena solo per i lucani»

POTENZA - «L'ordinanza che prevede la quarantena per chi torna in Basilicata da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria riguarda solo chi è residente in Basilicata»: lo ha precisato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, prima di partecipare stamani, a Potenza, a una riunione del comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica sul coronavirus.