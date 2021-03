«Ave Maria», gli archi dei Time2Quartet in un omaggio ad Astor Piazzolla girato a Trani

Si chiamano Time2Quartet, sono un quartetto d'archi pugliese, e hanno condiviso il loro nuovo video girato a Trani e dedicato ad Astor Piazzolla, che avrebbe oggi 100 anni. I componenti del gruppo sono tutti laureati al Conservatorio di Bari, continuano a perfezionarsi con musicisti come Alessandro Quarta, Luigi Piovano, Federico Guglielmo, e spaziano dalla musica classica fino al rock-pop. Il nonno di Piazzolla, Pantaleone, nacque a Trani per poi emigrare in Argentina: è per questo che il quartetto ha deciso di registrare la clip nella città del Nordbarese. Ecco quindi la loro Ave Maria, che annuncia anche l'uscita del disco d'esordio, interamente dedicato ad Astor Piazzolla, una prima mondiale in quartetto d'archi.