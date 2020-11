Music Platform: la musica elettronica incontra la Cava di Bauxite di Otranto

Il paesaggio costiero di Otranto (Le) è il protagonista della 19esima puntata del format firmato Music Platform, il web tour itinerante che guida i suoi follower alla scoperta della Puglia tra musica elettronica e docufilm. Un’intensa esperienza audiovisiva, disponibile da oggi sui social, che coincide con il lancio della quarta stagione del progetto impegnato dal 2016 nella promozione e mappatura del patrimonio naturalistico e storico della regione.

Nonostante le difficoltà vissute dalla club culture e più in generale dalle live arts, Music Platform continua ad incontrare la sua social community amplificando le collaborazioni e le possibilità espressive del format, tra upgrade tecnici che renderanno sempre più sofisticato l'ascolto, la fruizione dei set musicali e degli sconfinamenti territoriali. Da quattro edizioni a questa parte le regole del gioco sono poche e semplici: ad ogni puntata Music Platform garantisce un set in un luogo speciale del territorio pugliese, sonorizzato da un musicista dal profilo internazionale in grado di trasformare l’immaginario dei luoghi. La performance, trasmessa via social, diventa una vera e propria epifania sonora, un potente cortocircuito multisensoriale tra

immediatezza delle arti elettroniche e scenario naturale.

È quello che è successo anche nella puntata lanciata sabato 31 ottobre, che vede il duo elettronico formato da Z.I.P.P.O. e Kaelan, in arte 3ZK, performare nella Cava di Bauxite di Otranto. Dalle prime luci del pomeriggio fino al tramonto i due artisti hanno tessuto la colonna sonora di un docufilm che racconta il lato costiero della Città dei Martiri, con la Baia del Mulino d’Acqua, la Torre del Serpente, Torre Sant’Emiliano e lo Scoglio Sapunerò. Un’ora di set elettronico scandisce, scena dopo scena, il reportage incentrato su questi luoghi. ‘Il set che abbiamo realizzato per questa puntata’, spiegano gli artisti, ‘racchiude i nostri lavori migliori. Abbiamo spaziato dalle sonorità ambient alla techno. Lo scenario ha contribuito a rendere la nostra performance speciale: ci siamo ispirati alla Cava di Bauxite per ricercare lavori e brani per amplificare questa cornice naturale’.

La puntata, realizzata grazie alla rinnovata collaborazione con il Comune di Otranto ed il supporto di aziende private come Vivere la Canapa e Il Baffo ristorante, è dedicata alla memoria di Stefano Brescia, pugliese d’origine, agitatore culturale della scena elettronica più all’avanguardia, fondatore di progetti come Φύση, MMREC, MMAudio e Sowhul District, agenzia di booking per la valorizzazione della scena elettronica e dei giovani talenti italiani all’estero. Nel corso dello streaming Music Platform ha

supportato la campagna di raccolta fondi #dontloseyoursmile lanciata da Mariapia Albanese, compagna di Stefano Brescia, a favore della ‘Fondazione Maria Guarino Ozonoterapia ETS’ e di ‘Il fondo di Giò ONLUS’, per diffondere la pratica dell’ozono terapia e il sostegno alle famiglie nella lotta contro i tumori cerebrali. Grazie a questa campagna di sensibilizzazione gli utenti possono acquistare le t-shirt con il logo #dontloseyoursmile e dare il proprio contributo nella puntata che si avvale anche del supporto di tante realtà impegnate nella sensibilizzazione sul tema e nella diffusione della night culture come Parkett, 6AM, VIVA Festival, GUENDALINA, Ribbon Club Culture, Tempio del Futuro Perduto, Kepler Club, Clubintown, SK Recordings, SYNPHONYA, Mandarino Club, CLOROPHILLA CLUB, OPTIKAL, Serious Kitchen, Sonofmarketing - Unknown Music Pleasures.

La sonorizzazione e il docufilm sono disponibili su Facebook al seguente link: https://www.facebook.com/music.platform.it/videos/395643735134020 e sui social di Music Platform.