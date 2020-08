Paolo Stella porta il suo «Per Caso» in Puglia: a Savelletri non mancano le sorprese

Grande successo ieri sera, 4 agosto, sotto il cielo illuminato di Masseria Torre Coccaro, a Savelletri di Fasano (Br), dove lo scrittore e influencer Paolo Stella ha presentato il suo libro "Per Caso (Tanto il caso non esiste)" (Mondadori). Una notte ricca di sorprese grazie anche alla presenza di Victoria Cabello, insieme a lui sul palco, e all'incursione musicale di Giovanni Caccamo, che con la solita eleganza e una piccola performance ha reso l'atmosfera ancora più magica. La serata, curata dallo stesso Stella insieme a Jacopo Durazzani, era sostenuta da Sammontana, che per l'occasione ha fatto una donazione a Fondazione Ant Italia Onlus, ealtà non profit che offre gratuitamente assistenza medico-specialistica domiciliare ai piccoli pazienti oncologici e agli adulti. La sensibilità verso questa realtà di sostegno ai bambini è strettamente connessa con i contenuti del romanzo, in cui l’autore si mette a nudo, rivelando alcuni avvenimenti privati, complessi ed emozionanti della sua infanzia, segnata da un periodo di malattia. Tanti ospiti tra il pubblico, tra cui 50 follower della star del web che hanno 'vinto' l'ingresso alla serata grazie a un contest su Instagram. 'Avvistati' anche creator e influencer, tra cui le amiche di Stella, Paola Turani e Giulia Valentina, già in vacanza in Puglia, un altro segnale del fatto che la regione sia tra le mete più gettonate di questa estate 2020. Estate che, a sentire l'autore, sarà "tutta italiana", per scoprire le bellezze del nostro paese.