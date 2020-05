Aldo Moro, 42 anni dopo: così il ricordo su quei 55 giorni che cambiarono l'Italia

Nel 42esimo anniversario dell’uccisione di Aldo Moro, il polo liceale Sylos Fiore ha organizzato una diretta streaming che ha visto la partecipazione del Sottosegretario alla presidenza del consiglio Andrea Martella, del Presidente del Consiglio Regionale Mario Loizzo, del direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Giuseppe De Tomaso, dell’on. Gero Grassi vicepresidente della Commissione d’inchiesta Moro 2, del presidente della federazione Centro studi Aldo Moro, Luigi Ferlicchia.

Dopo aver esaltato la figura di Aldo Moro, docente universitario, ministro, capo di governo, membro dell’assemblea costituente, segretario di partito, europeista convinto e presidente del Consiglio europeo, protagonista di primo piano della politica nazionale e internazionale, si è entrati nella vicenda del rapimento e dei 55 giorni che cambiarono l’Italia e nel difficile percorso di ricerca della verità.

Collegato in videoconferenza anche l’ex capitano dei Carabinieri Roberto Arlati che diresse il blitz nel covo delle Br in via Montenevoso a Milano.