Terlizzi, cucciolo salvato dai vvff: il video condiviso anche da Salvini

MOLFETTA - Un piccolo cucciolo di cane è rimasto bloccato in un cunicolo vicino la ferrovia di Terlizzi, a salvarlo dopo ore di lavoro, due squadre di vigili del fuoco di Molfetta. Il cagnolino si era infilato in un cunicolo e sembrava quasi impossibile da recuperare, ma grazie all'intervento dei pompieri il piccolo è stato salvato. In onore della squadra è stato battezzato con il nome Fire. Il video è diventato talmente virale che anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini l'ha condiviso sui suoi canali social ringraziando l'operato dei vigili del fuoco.