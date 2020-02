Fashion Week, Elisabetta Canalis e Melissa Satta look mozzafiato

Elisabetta Canalis e Melissa Satta da lasciare senza fiato. La seconda giornata della settimana della moda di Milano si apre con gli ospiti della sfilata di Max Mara. Ad ammirare la collezione arrivano Elisabetta Canalis, Melissa Satta, Olivia Palermo, Giulia Michelini.

Elisabetta Canalis per la Milano Fashion Week ha scelto un look super sexy. Con il top trasparente e senza reggiseno sotto, passeggia per le strade della città e quando la giacca si apre... (video Instagram).