Nova Siri, incendio ed esplosioni in un camping: evacuazione di massa

Un grosso incendio è divampato poco fa al camping Jonio di Nova Siri, nel Materano. Come si vede dal video, le fiamme sono alte e perfettamente visibili dalla strada su cui transitano le auto. Non si conosce ancora la causa del rogo, anche se dalle prime indiscrezioni emerge che ci sarebbero state alcune esplosioni, e la zona circostante (il campeggio è chiuso da qualche anno) in questi minuti evacuata in massa. Sul posto Carabinieri e vigili del fuoco, insieme ad alcuni volontari e al 118.

(foto e video Tony Vece)