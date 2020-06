Matera, chiude il reparto Covid, la gioia dei sanitari con il lancio delle cuffiette

MATERA - La gioia di infermieri, medici e intero personale sanitario che al Madonna delle Grazie di Matera, celebra la chiusura del reparto Covid-19. Mascherine e cuffie al vento in un gesto simbolico come le cerimonie di laurea americane: ecco i sorrisi contagiosi sui volti degli angeli di questa emergenza sanitaria, misti all'emozione di poter tirare un sospiro di sollievo dopo mesi di lavoro infaticabile. Il tutto registrato in un video postato su Facebook. Le immagini mostrano una lunga processione dei sanitari che escono dal reparto, con una porta che si chiude e un cartello che recita: “Fate i bravi, non fateci riaprire più”. A suggellare l'evento un lungo e fragoroso applauso.