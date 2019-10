Matera, parkour in zona non consentita: aggredita giornalista, solidarietà OdG e Assostampa

L’Ordine dei Giornalisti e l'Associazione della Stampa di Basilicata, in una nota congiunta, hanno denunciato l’"ennesima aggressione» avvenuta, a Matera, ai danni di una giornalista: «Stavolta a essere presa di mira, è stata Sissi Ruggi, consigliera regionale dell’Ordine dei Giornalisti. L’Associazione della Stampa di Basilicata e l'Ordine dei Giornalisti - è scritto nella nota - nell’esprimere solidarietà alla collega aggredita, stigmatizzano un clima che si sta facendo sempre più pesante e preoccupante per un sereno esercizio del diritto di cronaca in regione, e auspicano che autorità e istituzioni preposte, insieme alla società civile lucana, si attivino con ogni azione utile a ripristinare un clima di confronto civile e di rispetto».

(video Genovese)