Gentiloni a Matera per sostenere Trerotola: «Pd ha ritrovato l'unità»

«Sono qui, in questa mia prima iniziativa elettorale da Presidente del Pd, per sostenere il centrosinistra in Basilicata: una coalizione che ha ritrovato una sua unità, ha saputo riflettere sui limiti ed errori del passato, ed è pronta a ripartire». Così l’ex premier Paolo Gentiloni, appena arrivato alla Cava del Sole, un meraviglioso sito culturale, con auditorium e area spettacoli costruita all’interno della vecchia cava del '700.

«Solo noi - ha sottolineato Gentiloni - abbiamo la credibilità e la competenza per governare questa Regione con tantissime potenzialità. Contro di noi ci sono solo illusioni e paure».

Accompagnato dal Presidente della Fondazione Matera-Basilicata 2019 Salvatore Adduce, Gentiloni ha ammirato l'area esterna, che potrà ospitare spettacoli con una capienza di 4000 posti a sedere e 8000 in piedi. Quindi l’auditorium, costruito a tempo di record, in appena 123 giorni, che ospitò la cerimonia inaugurale di Matera, Capitale europea della Cultura 2019.

Ad accogliere Gentiloni, anche il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri.

(video Genovese)