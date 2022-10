Lecce, quartiere Santa Rosa invaso dai topi, residenti esasperati: «Entrano in casa»

LECCE - «Da settimane riceviamo innumerevoli segnalazioni di cittadini esasperati per la presenza di ratti nel quartiere Santa Rosa, nelle vie Ofanto, Volturno, Basento e piazza Santa Rosa da Lima». Comincia così la nota diffusa dal presidente Rione Santa Rosa APS Pierluigi Caiulo: «I cittadini evidenziano che i topi di dimensioni importanti, oltre a “passeggiare” sui marciapiedi, salgono sui balconi delle abitazioni attraverso i tubi di scolo dell’acqua piovana. Come associazione abbiamo chiesto più volte all'assessore Valli, al Dirigente competente di intervenire tempestivamente, ripristinando l’igiene, il decoro e la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Resta il fatto che fino ad oggi non c'è stato alcun riscontro concreto a questa situazione insostenibile per il quartiere Santa Rosa». I cittadini hanno provveduto, inoltre, a diffondere un video, nelle immagini che qui riportiamo.