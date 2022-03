Lecce, atti osceni in un negozio self-service h24 in pieno centro: si invocano più controlli

Le immagini stanno facendo il giro del web, ma per pudore e buon costume abbiamo dovuto oscurarle: due persone sono state pizzicate nelle scorse ore mentre erano impegnate in un atto sessuale all'interno di un locale di distributori self-service h24, a due passi da piazza Sant'Oronzo, in pieno centro a Lecce. Tutto alla luce del sole, davanti agli sguardi indiscreti di chi si è trovato la scena davanti agli occhi e di chi ha addirittura preso il telefono per riprendere. Numerose in queste ore le rimostranze di politici e cittadini che evidenziano quanto questi episodi non siano casi isolati, ormai, e il bisogno di aumentare i controlli, predisponendo una presenza capillare di forze dell'ordine soprattutto in pieno centro. Sulla Gazzetta del Mezzogiorno in edicola domani i commenti e ulteriori dettagli sulla vicenda.