Baroni dopo il 5-0 col Rovereto elogia Bjorkengren

Trento – Seconda vittoria in amichevole contro il Rovereto (5-0). Il tecnico del Lecce Baroni è soddisfatto. «Stiamo lavorando su vari aspetti, in questo momento l’importante è che tutti giochino, sono partite dove c’è chiaramente molta gestione della palla, nella riconquista immediata. Mi interessava vedere pure la reazione della squadra nell’approccio alla partita dopo aver lavorato intensamente in mattinata».