La sfilata di Dior a Lecce: tra arte, bellezza e pizzica. Sul palco Sangiorgi canta Meraviglioso. La diretta

LECCE - La maison Christian Dior per la prima volta non sfila a Parigi, seppure con la linea Cruise, e sceglie Lecce, città di origine della famiglia della direttrice creativa della maison di rue Montaigne, Maria Grazia Chiuri. L'appuntamento è blindatissimo: segui con noi la diretta.

Niente pubblico causa Covid, quindi, la piazza è deserta fatta eccezione per una selezionata cerchia di personaggi già testimonial della maison francese, tra cui i Ferragnez, già avvistati nel centro di Lecce. Tra gli altri ospiti figurerebbero anche Stefania Rocca con il marito Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, il magnate di Lvmh Bernard Arnault (del cui gruppo Dior fa parte). Attese anche Charlize Theron, Bella Hadid e 45 modelle in pedana. Tra gli ospiti anche Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, che in smoking si è esibito con una speciale performance al piano e omaggia la Puglia cantando «Meraviglioso».

«Con onore ed emozione parteciperò alla sfilata Cruise 2021 di Dior - ha commentato sui suoi social Giuliano Sangiorgi - un evento spettacolare con il quale Maria Grazia Chiuri, direttore artistico delle collezioni haute couture, ready-to-wear e accessori donna della casa di moda francese, celebra la sua e nostra terra. Il 22 luglio dalla Piazza del Duomo di Lecce, gioiello barocco della nostra città, risuoneranno in tutto il mondo la musica e la creatività. Senza confini».

«Giuliano ha partecipato a questo progetto collettivo con una semplicità e generosità che mi ha commosso- rivela Chiuri -. Per il mio lavoro sono abituata a lavorare con tantissime celebrities e non è sempre così».

Ad accompagnare musicalmente la sfilata e l’esibizione di Sangiorgi ci sarà L’Orchestra della Notte Della Taranta, diretta da Paolo Buonvino (maestro concertatore dell’edizione 2020) che si esibirà in piazza Duomo, abbellita dalla cornice artistica realizzata da Marinella Senatore con le luminarie. Sul palco a ballare la pizzica, i danzatori popolari salentini diretti da L-E-V Sharon Eyal /Gai Behar.

Inoltre, alla realizzazione della sfilata, si legge già sui social hanno contribuito artigiani e mano d’opera locale, come Agostino Branca, ceramista di Tricase che ha realizzato opere ispirate ai tarocchi, Tessitura Calabrese che realizza tessuti d’arredamento. I tessuti per realizzare le giacche della sfilata Dior provengono dal laboratorio di tessitura delle Costantine, un’associazione di donne che ha sede a Uggiano La Chiesa e che protegge anche la cultura del pizzo al tombolo. Decisione di Maria Grazia Chiuri anche le luminarie, che adornano il perimetro di piazza del Duomo, tipiche delle feste di strada in Puglia.

Tra gli ospiti anche il governatore Michele Emiliano che ha postato su Facebook un video della parte finale della sfilata commentando: «Dior mostra al mondo la meraviglia della Puglia»