Lido Marini, tartaruga deposita uova in mezzo alla musica assordante: è il terzo nido salentino

Sono tre da oggi i nidi di tartaruga trovati nel Salento. Nella notte, a soli tre km dal nido di Riva di Ugento, un gruppo di ragazzi durante una festa in spiaggia ha avvistato una femmina di tartaruga marina in località Lido Marini, nei pressi del Ravezzo Hotel.

La femmina di Caretta Caretta era intenta a deporre le uova, mentre intorno a lei luci e musica assordante facevano da cornice all’evento. I ragazzi hanno subito allertato la Capitaneria di Porto di Gallipoli, che ha immediatamente contattato il responsabile del Centro Recupero Tartarughe Marine del Museo di Storia Naturale del Salento, Piero Carlino.

Ricevuta la segnalazione, il Direttore del centro è accorso sul posto per individuare il nido e procedere con la messa in sicurezza del sito, anche grazie all’importante supporto del gruppo dei Seaturtle Watcher di Torre San Giovanni.

Questo evento ci dimostra ancora come il litorale ionico Salentino sia un area cruciale nella tutela di questa specie, poiché la maggior parte degli eventi di nidificazione avvenuti nel Salento si sono verificati in questo tratto di spiaggia.

Grazie alla collaborazione oramai consolidata tra il CRTM, la Capitaneria di Porto, ASL servizio veterinario Lecce sud e i volontari Sea turtle watcher, che con passione e abnegazione si stanno rendendo disponibili a sostenere le attività di tutela di questa specie, ad oggi è diventato possibile fornire tempestivamente un intervento professionale ed efficace nella protezione e monitoraggio degli eventi di nidificazione. Da oggi il nuovo nido di Lido Marini sarà monitorato fino alla schiusa dal CRTM di Calimera con l'importante supporto dello staff del Hotel Ravezzo, che già nella nottata si è messo a disposizione degli operatori del Crtm. Con l’augurio che durante l’incubazione tutto vada bene, a metà settembre è prevista la schiusa.