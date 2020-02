San Valentino, a Martano il fioraio spedisce anche poesie a domicilio

Aprire la cassetta della posta e trovare una lettera scritta apposta per te. Un’emozione d’altri tempi? Sì, forse, ma qualcuno in Puglia, nel Leccese, ha pensato bene di rispolverare questa «vecchia» (si fa per dire) tradizione così romantica e densa di significato.

«Punto Flora» a Martano, infatti, oltre che essere specializzata nel consegnare puntualmente fiori, cesti regalo, torte, dolci, liquori e prodotti artigianali in Italia e nel mondo, da un po’ di tempo ha pensato bene di offrire ai suoi clienti un servizio…d’altro tempi. Quale? Regalare una poesia personalizzata.

La gente ha bisogno di tornare a sognare e loro, quelli di di «Punto Flora», sono pronti con le loro creazioni poetiche su commissione, ad emozionare i loro clienti e coloro che riceveranno le loro poesie. Tutte, garantiscono, uniche, originali e personalizzate.

Non trovi le parole per esprimere tutto il sentimento che ti esplode nel cuore per San Valentino?

O la stima sincera verso una persona che ti ha dato tanto?

Oppure un pensiero dolce per il proprio figlio che vive lontano? Il commiato ad una persona cara?

A «Punto Flora» hanno la poesia che fa per te. Tutte, è bene precisarlo, composte usando sempre lo stesso ingrediente: il cuore!

Sia ben chiaro, chi proprio non può fare a meno della tecnologia, potrà sempre optare di inviare la poesia anche tramite whatsapp, direttamente al numero del destinatario, o tramite email. Certo, spiegano i promotori di questa iniziativa, «noi consigliamo l’effetto a sorpresa e, dunque, cosa c’è di meglio che spedire la poesia personalizzata per posta raccomandata su lettera pergamenata, chiusa in busta pergamenata all’indirizzo di chi dovrà riceverla?».

«L’opzione di inviare la Poesia per posta - spiega Lucia Gaetani, titolare di “Punto Flora” - vuole essere anche un modo per incentivare il Bello, gesti d’altri tempi che possono insegnare ancora tanto e regalare davvero Emozioni uniche e rare».

«Ogni Poesia sarà differente, inedita, unica e introvabile», aggiunge Lucia Gaetani che è la prima a scrivere poesie sfruttando la sua innata verve poetica che, le ha permesso anche di ricevere importanti riconoscimenti in ambito letterario e poetico a livello nazionale. «In periodi dell’anno la poesia sarà anche aggiunta gratuitamente al prodotto scelto a chi ne farà richiesta, proprio per rispettarne la purezza e le emozioni che da essa derivano: non solo per chi la scriverà ma anche per chi le trasformerà in versi».

E allora, non è vero che sempre basta il pensiero. Ogni tanto un pizzico di poesia non guasta. E …occhio alla cassetta della posta da oggi in poi.