Sternatia, inferno di grandine a giugno: spazzaneve in azione

LECCE - Sembra un paesaggio tipicamente invernale ma in realtà basta guardare il calendario per rimanere sbalorditi: siamo a giugno e Starnatia, nel Leccese, è stata completamente imbiancata poche ore fa a causa di una grandinata eccezionale. Come mostrano le immagini, postate dai cittadini su Facebook, una coltre di ghiaccio si è depositata in pochissimo tempo sulle strade rendendo necessario l'intervento dei trattori spazzaneve. Un controsenso nella terra de «Lu sule, lu mare e lu ientu»: per colpa dei cambiamenti climatici folli di questo periodo, forse, bisognerà rivedere il motto tipico del Salento. (Video Facebook)

La violenta grandinata ha provocato problemi alla circolazione stradale e disagi alla popolazione. I disservizi maggiori si sono registrati nel Nord del Salento e lungo la Maglie-Leuca, dove il ghiaccio ha bloccato temporaneamente il traffico. Danni ingenti per l'agricoltura a Monteroni, Galatina, Sternatia, Poggiardo, Surano, Ruffano, Parabita e Matino, in provincia di Lecce, e a Torricella, Maruggio e Palagiano, nel Tarantino. La pioggia insistente ha allagato anche strade e campagne.