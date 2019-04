Surano imbiancata ad aprile: sembra neve ma è grandine

LECCE - Sembra un paesaggio tipicamente invernale ma in realtà è una grandinata eccezionale: siamo a Surano nel Leccese, dove nonostante il "fuori stagione", una coltre di ghiaccio e neve ha sommerso la città salentina. Ecco le foto.

Si tratta di una perturbazione temporalesca che è giunta dallo Ionio ed ha interessato la zona del Capo di Leuca sino al gallipolino e alle aree più interne.

L’allerta meteo diramata ieri dalla protezione civile prevedeva un rischio idrogeologico per temporali catalogato come “giallo” dalle ore 8 di sabato 13 aprile e per le successive 12 ore.