Frana all'isola di Ventotene in località Moggio di terra VIDEO

LAZIO - Frana all'isola di Ventotene (provincia di Latina): ecco il video choc dello smottamento avvenuto lunedì 21 settembre 2020 in spiaggia in località Moggio di Terra (Mar Tirreno) dove parte del costone è crollata in mare distruggendo la strada che porta a Capo d'Arco e rendendo impossibile raggiungere 15 abitazioni, un circolo di vela e un hotel.

Il video pubblicato su Facebook della frana all'isola di Ventotene, in località Moggio di Terra, permette di valutare l'estensione del fronte franoso che ha staccato centinaia di metri cubi di roccia caduti direttamente in mare e causando una grossa onda. Le autorità non hanno riscontrato vittime o feriti ma sull'isola pontina il moto franoso preoccupa e tiene in apprensione la cittadinanza. La capitaneria di Porto di Gaeta mantiene distante le imbarcazioni dai punti più pericolosi.