LAZIO - Roma, incendio al Parco Monte Ciocci in zona Balduina VIDEO

LAZIO - E' in corso un incendio a Parco Monte Ciocci in zona Balduina a Roma. Sul posto sono già presenti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento.

Alcune pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Prati sono intervenute in zona Anastasio II per un incendio divampato in zona Monte Ciocci: si è reso necessario chiudere via Pietro de Cristofaro e via Anastasio II, in entrambi i sensi di marcia, il tempo necessario per l'intervento di un elicottero anti incendio. La strada è stata riaperta alle ore 16,30.