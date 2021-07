Pedopornografia, la sponda foggiana del traffico

La Polizia di Stato di Napoli ha denunciato 7 persone ritenute responsabili di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. L’attività di indagine, coordinata dalla Polizia Postale di Roma – Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online e diretta dalla Procura di Napoli (IV Sezione – Fasce Deboli) è scaturita in ambito di cooperazione internazionale di polizia da una segnalazione del collaterale canadese per scambio di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori, avvenuto su una nota App di messaggistica istantanea.