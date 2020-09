Landini a Bari per Stati Generali Cgil: «Ripresa, ma non sappiamo se duratura»

«Ci aspetta sicuramente un autunno impegnativo perché dalla pandemia purtroppo ancora non siamo fuori. Per quello che riguarda la ripresa sicuramente i dati peggiori risalgono ai mesi più pesanti che abbiamo vissuto, aprile e maggio, momenti davvero difficili. A luglio e agosto i dati indicano una ripresa ma che questa sia duratura nell’autunno è tutto da vedere perché ci sono una serie di settori che sono stati pesantemente colpiti e in più siamo di fronte a un quadro internazionale che ci indica una situazione difficile». Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, parlando con i giornalisti a Bari, a margine degli Stati generali della Cgil Puglia. «È chiaro - ha proseguito - che è il momento di decidere gli investimenti, è il momento non di pensare a che cosa succede fra due mesi ma è il momento di pensare a che cosa succede fra cinque o sei anni». "Noi - ha concluso - stiamo chiedendo che il Governo ci coinvolga».

«Lo diciamo anche alle imprese e a Confindustria, è il momento anche di rinnovare i contratti nazionali di lavoro, non di bloccarli». Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, parlando con i giornalisti a Bari, a margine degli Stati generali della Cgil Puglia. «È il momento - ha proseguito - di garantire i diritti a tutti, quindi è il momento di un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori che tuteli tutte le forme di lavoro, è il momento di un sistema di ammortizzatori sociali nuovo che eviti la competizione tra persone e la precarietà che c'è stata fino ad adesso. Queste sono le rivendicazioni che abbiamo messo in campo e o abbiamo delle risposte o decideremo anche quali iniziative agire. Noi, con Cisl e Uil, proprio il 18 settembre in tutte le regioni e in tante città organizzeremo una giornata di mobilitazione proprio per avanzare le proposte con cui il mondo del lavoro chiede di cambiare il nostro Paese».

«Per quello che ci riguarda è il momento non solo di riaprire le scuole alla svelta ma anche di fare una grandissima riforma del sistema scolastico». Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando con i giornalisti a Bari, a margine degli Stati generali della Cgil Puglia. «Ci vogliono gli asili nido per tutti - ha aggiunto - e bisogna rendere obbligatoria la scuola dai 3 ai 18 anni. E conseguentemente bisogna far diventare il diritto alla formazione un diritto soggettivo, garantito per ognuno di noi durante tutto l’arco della vita».

«Come Cgil proprio ieri abbiamo assunto la decisione di non dare alcuna indicazione di voto e di lasciare liberi i nostri iscritti di usare la propria testa». Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha risposto alla domanda di una giornalista che a Bari, a margine degli Stati Generali della Cgil Puglia, gli chiedeva dell’orientamento del sindacato sul referendum relativo alla riduzione del numero di parlamentari.