Matteo Salvini incontra i militanti a Bari: «Abbassare costi sanità ai pugliesi»

Il segretario della Lega Matteo Salvini ha incontrato questa mattina al Palace Hotel i militanti, in apertura della conferenza stampa a cui hanno preso parte anche il Segretario Regionale Luigi D’Eramo, il Candidato Vice Presidente della Regione Puglia Nuccio Altieri e i candidati sindaco della Lega.

PAROLE PER SCUOLA E CALCETTO - «Il Governo sta litigando sul calcetto, abbiamo un Governo più attento al calcetto che alla scuola. E’ un Governo non degno di rappresentare l’Italia. Abbiamo alla guida un ministro incompetente, incapace e arrogante, prima la signora Lucia Azzolina toglie il disturbo meglio è. E’ una calamità naturale per insegnanti, studenti e famiglie. A fine giugno non abbiamo ancora le linee guida, non sappiamo quando i nostri bimbi torneranno in classe, come, quanti per classe. La scuola ha bisogno di competenza e umiltà. Mia figlia a scuola non la mando con mascherine o plexiglass».

«Oggi, che in Italia non si possa portare un trolley in aereo è da ricovero coatto. Alla faccia del turismo! Ma come possiamo pensare di incentivare il turismo complicando la vita ai turisti?». Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Bari. «L'appello che faccio al Governo è: se avete voglia andate avanti, altrimenti - ha concluso Salvini - dimettetevi».

NUOVI INGRESSI NELLA LEGA - «Nei prossimi giorni nella Lega ci saranno diversi ingressi di persone specchiate, che porteranno il loro valore aggiunto, arriveranno dai 5 Stelle ma non solo. Non siamo una caserma, gente che va, gente che viene. Se qualcuno preferisce altro è libero di farlo, ma - ha aggiunto - non ho rimpianto né nostalgia, chi esce da casa mia lo saluto. Per ogni persona che esce - ha concluso Salvini - ce ne sono almeno tre che entrano. Partiamo da 5 a 2 per il centrosinistra, vediamo cosa succede. Secondo me finisce 5 a 2 per noi, anche se, perché sono umile, io punto al 7 a 0. C'è chi delle donne si ricorda solo in campagna elettorale, chi come noi durante tutta l'attività parlamentare. Alle ultime competizioni regionali abbiamo candidato quattro donne, però, detto questo, io non credo alle quote rosa: una donna se è brava vale, un uomo se è bravo vale, le donne non sono dei panda».

(foto Luca Turi)