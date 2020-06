Matteo Salvini a Bari: l'incontro con i lavoratori in protesta davanti alla Prefettura

Prima di raggiungere il Palace Hotel di Bari dove è atteso per una conferenza stampa e per incontrare i militanti, Matteo Salvini, da ieri in Puglia, ha incontrato i manifestanti dell'Ugl in protesta davanti alla prefettura. Fuori programma del segretario della Lega che prima dell’incontro ha deciso di raggiungere a piedi la vicina piazza Libertà per concedere saluti e selfie alla delegazione di lavoratori, prima di avviarsi verso l'hotel. Insieme a lui ci saranno il Segretario Regionale Luigi D’Eramo, il Candidato Vice Presidente della Regione Puglia Nuccio Altieri e i candidati sindaco della Lega.

(foto Luca Turi)