Parigi, Notre Dame come il Petruzzelli: la distruzione sotto gli occhi del mondo

Un terribile incendio è divampato oggi pomeriggio alla cattedrale di Notre-Dame de Paris. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 18.50 nella parte superiore dello storico edificio simbolo non solo della capitale francese ma conosciuta in tutto il mondo: il rogo ha lambito la guglia che è crollata poco dopo un'ora. Pompieri al lavoro per circoscrivere le fiamme: utilizzate lance per raggiungere il fronte del fuoco con non poche difficoltà. Evacuata la zona. Il rogo forse legato ad alcuni lavori di ristrutturazione. Il presidente francese, Emmanuel Macron, che avrebbe dovuto annunciare attese riforme in diretta tv alle 20, ha rinviato l’intervento e si è recato sul luogo del rogo.

E proprio il collasso della cupola di Notre Dame ricorda quello dell teatro Petruzzelli: le immagini della cattedrale di Parigi divorata dal fuoco hanno riportato le lancette indietro al 27 ottobre del 1991 quando un rogo distrusse l'antico teatro di Bari. All'alba le fiamme distrussero un pezzo di storia della città, della Puglia e dell'Italia. Il colpo di grazia, il collasso della cupola dipinta da Raffaele Armenise.