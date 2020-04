Il Covid sospende festival Monteverdi di Cremona: docente barese dedica un video al compositore

L'impegno di un docente titolare della classe di liuto al Conservatorio di Bari, Diego Cantalupi, che dopo aver appreso la notizia della sospensione del Festival Monteverdi di Cremona, uno dei principali festival europei dedicati alla musica antica al quale aveva partecipato a diverse edizioni, come musicista e come direttore dell'Ensemble L'Aura Soave, ha deciso di registrare con i suoi allievi del Conservatorio di Bari e con alcuni amici un video, rigorosamente a distanza, dedicato al celebre compositore cremonese: ecco come la musica dimostra ancora una volta di resistere anche nei momenti peggiori. Un video che abbiamo voluto proporre nella nostra sezione dedicata alle buone notizie sul fronte Coronavirus, sperando di poter tornare ad ascoltarla al più presto anche dal vivo.