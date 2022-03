Foggia, protesta della polizia penitenziaria davanti al carcere: «Condizioni oltre ogni limite»

«Tra assenti per il Covid e organico ridotto, di notte nelle carceri pugliesi siamo quasi all’ “uno contro tutti”». Federico Pilagatti (Sappe Puglia) è furibondo: «Che siamo sotto organico in Puglia non lo dico io. Che ci sono seicento agenti di Polizia Penitenziaria in meno lo dice il Dap quando afferma che erano 2.613 unità nel 2001 e oggi, dopo 20 anni, sono 1.967». E ora ci si è messo pure il virus. «Faccio un esempio, il carcere di Bari aveva un organico di 270 e sta già a meno 20. Ora, con i casi di malattia, in un carcere come quello di Taranto, Bari e Foggia, senza dimenticare Trani anche se è più piccolino, saranno 12 - 13 persone in tutto il carcere per seicento-settecento detenuti».

E il maledetto virus, ovviamente, non risparmia nemmeno chi è al di là delle sbarre. Stando al report aggiornato a martedì, tra Puglia e Basilicata ci sono 100 detenuti positivi asintomatici, trattati internamente, e uno (detenuto a Turi) che è finito in ospedale. Per la precisione, i cento casi rilevati negli istituti apulo-lucani sono così suddivisi: 3 a Bari, 17 a Brindisi, 7 a Foggia, tre a Lucera, a Lecce e a San Severo, due a Trani, uno a Melfi, 12 a Potenza, 11 a Turi, 15 a Taranto e ben 23 a Matera.

Per protestare contro condizioni definite «oltre ogni limite» e specialmente nel carcere di Foggia dove, dice il Sappe, a distanza di due anni dall’evasione di 73 detenuti, la situazione è peggiorata, oggi il sindacato attuerà una manifestazione di protesta.