Rapine a supermercato e tabaccheria: tre arresti a Foggia

Foggia - Individuati ed arrestati i presunti autori delle rapine a tabaccheria e supermercato. In carcere sono finiti due fratelli, di 21 e 22 anni, e un 19enne, tutti di Foggia già noti alle forze dell'ordine. Sono accusati di aver messo a segno, il 15, il 17 e il 26 febbraio scorsi, tre rapine.

Ad incastrarli sono state le telecamere di sorveglianza, che hanno portato la polizia di Foggia dritta a loro. Le successive indagini hanno definitivamente chiuso il cerchio: in casa i poliziotti hanno trovato l'abbigliamento e lo scooter usato per le rapine .

Nella rapina in tabaccheria vennero fatti esplodere alcuni colpi da una pistola salve per incutere terrore alla vittima. Stesso modus operandi nelle rapine del 17 e del 26 ai danni di un supermercato della zona. Come nella precedente occasione due persone giunte a bordo di ciclomotore, di cui era stato coperto il colore originario al fine di sviare le indagini, fecero irruzione con arma in pugno facendosi consegnare l’incasso.