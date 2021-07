San Severo, in un box abusivo armi, auto e moto rubate

San Severo (Foggia) - Le indagini sull'omicidio di Matteo Attanasio, freddato mentre era in sella a uno scooter insieme al nipotino, gravemente ferito, la notte dei festeggiamenti della Nazionale, portano al rinvenimento di armi, munizioni ed auto rubate nel quartiere San Bernardino.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia e del Commissariato di San Severo, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine Puglia Settentrionale, hanno scoperto, all'interno di un box abusivo, una Alfa Romeo Giulietta rubata sulla quale era stata applicata una targa asportata illecitamente ad un altro veicolo e una moto di grossa cilindrata priva di targa.

Nascosti in custodie di tessuto sono stati rinvenuti 3 fucili, di cui uno a canne mozze,rubati tra Foggia e Campobasso, e un silenziatore per pistola. Trovate anche numerose cartucce, di cui oltre un centinaio cal. 7,62 per Kalashnikov. Gli esami balistici diranno se le armi sono state utilizzate di recente e se possano essere messe in correlazione con eventuali episodi criminali.