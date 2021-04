Foggia, al via le vaccinazioni anti Covid in modalità «drive in»: da oggi operativo il drive through

FOGGIA - La ASL Foggia ha organizzato sedute vaccinali straordinarie nelle giornate di oggi, domani e domenica per concludere la somministrazione delle prime dosi a tutte le persone ultraottantenni; alle persone di con disabilità grave e ai relativi caregivers e familiari conviventi che ancora non hanno ricevuto la prima dose.

In particolare, saranno dedicati a tale attività numerosi centri vaccinali nei comuni di Foggia, Accadia, Ascoli Satriano, Candela, Carpino, Cerignola, Lucera, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia.

Nel comune di Foggia, in considerazione del coinvolgimento di un'amplia platea di utenti, sono stati individuati 3 punti vaccinali.

Il centro allestito presso la sede del Don Uva di via Lucera sarà dedicato (nelle giornate di sabato e domenica) alle persone ultraottantenni.

Il centro vaccinale dell'ospedale D'Avanzo, sabato mattina, sarà dedicato alle persone residenti a Foggia, di età superiore ad 80 anni, in condizione di disabilità grave, e ai relativi caregivers e conviventi.

Grande novità: oggi è stato attrezzato per le attività di somministrazioni anche il Drive through di via Protano a Foggia (solitamente utilizzato per l'esecuzione dei tamponi) dove, tra venerdì e domenica, saranno vaccinate le persone di età compresa tra 16 e 80 anni in condizioni di disabilità grave e i relativi caregivers e conviventi.