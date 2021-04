Ischitella (Foggia) - Una Pasqua diversa dal solito. Molti studenti fuorisede bloccati nelle città dove frequentano i corsi di laurea. Come abbattere le distanze con le famiglie d'origine? C'hanno pensato i ragazzi di Ischitella, il piccolo centro del Foggiano, poco più di 4mila anime, che hanno dato vita a un video collettivo: una carrellata di volti e di voci per spiegare il languore dell'assenza. «Ma non siate tristi - il messaggio alle famiglie - Quando tutto questo sarà finito correremo tra le vostre braccia».