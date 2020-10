Droga a San Nicandro Garganico: smantellata banda, 2 arresti e 2 divieti di dimora

I carabinieri di San Nicandro Garganico (Fg) hanno proceduto all’esecuzione di 4 misure cautelari per il reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti i fatti contestati sono avvenuti tra l’11 novembre 2019 e il 13 gennaio 2020: 2 soggetti saranno condotti nella casa circondariale di Foggia, mentre per gli altri 2 è stato disposto il divieto di dimora nel comune di San Nicandro Garganico.

Le indagini sono scattate dopo il suicidio di un ragazzo di 25 anni, che prima di togliersi la vita, aveva avuto contatti con un soggetto, colpito dalle misure odierne, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle investigazioni sono stati inoltre eseguiti 7 arresti in flagranza di reato per cessione di sostanza stupefacente, 1 arresto per evasione e 2 denunce a piede libero per violazione della normativa in materia di stupefacenti, e recuperati oltre 20kg di droga.

Nel corso della perquisizione nei confronti dei soggetti sottoposti alle misure cautelari, i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 250 grammi di marijuana, occultata in casa e nel terreno di proprietà di uno degli arrestati, nuovamente denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.