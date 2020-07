Foggia, 8 gattini intrappolati dopo nubifragio: polizia locale li salva da morte certa

Questa mattina, una pattuglia del "Nucleo Ecologia" della Polizia Locale di Foggia è intervenuta in un condominio di via Monsignor Farina per il segnalato lamento di alcuni gattini intrappolati nelle intercapedini delle grate di alcuni box. Grazie all'arrivo immediato dei due operatori di Polizia Locale, Antonio e Roberto, con non poche difficoltà, gli agenti sono riusciti a trarre in salvo 8 gattini completamente bagnati ed impauriti, probabilmente rimasti incastrati nelle intercapedini dei box a seguito della forte alluvione di ieri. Sul posto sono intervenuti anche volontari dell' associazione "A Largo Raggio" che si sono presi cura delle bestiole che adesso stanno bene.

(video Maizzi)