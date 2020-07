Manfredonia, piccolo squalo si impiglia nella rete: salvato dai pescatori

FOGGIA - Un piccolo squaletto è rimasto impigliato nella rete di un peschereccio a Manfredonia: fortunatamente è stato rianimato e salvato dagli stessi pescatori che poi l'hanno liberato in mare. Il video postato sulla pagina Facebook di Radio Manfredonia Centro, in pochi minuti è divenuto virale. Nelle immagini si vede che i pescatori prima lo rivitalizzano con un forte getto d'acqua e poi lo rilasciano in mare, accompagnandolo con un bel "ciao".